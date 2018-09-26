Bayern Münih ilk kez kayıp yaşadı

Ligde haftaya kayıpsız giren tek takım olan Bayern Münih, Allianz Arena'da Augsburg'a takıldı.
İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada ev sahibi takım Arjen Robben'in 48. dakikada attığı golle öne geçse de, Bayern altyapısından yetişen ve Alman oyuncu Mario Götze'nin kardeşi olan Felix Götze, 86'da attığı golle skoru belirledi.
Bu sonuçla 5. maçında ilk puan kaybını yaşayan Bayern, zirvedeki yerini 13 puanla korudu. Augsburg da 5 puanla 12. sırada yer aldı. Bayern, üst üste 6. ev sahibi maçında da gol yedi.