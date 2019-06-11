Bayern Münih James için Napoli'den 42 milyon euro istiyor

Bayern Münih'in satın alma opsiyonunu kullanmaması üzerine 2 sezon sonra Real Madrid'e geri dönen James Rodriguez için son karar verildi.

İtalya basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Real Madrid, Kolombiyalı yıldızın bonservis bedelini 42 milyon euro olarak belirledi.

Haberde; Napoli'nin teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin ısrarıla James Rodriguez'in Serie A ekibinin transferde bir numaralı hedefi haline geldiği belirtildi.

2017'de Carlo Ancelotti'nin isteğiyle Bayern Münih'e satın alma opsiyonuyla kiralanan 27 yaşındaki James Rodriguez, geçen sezon Bundesliga'da 20 lig maçında 1139 dakika süre aldı ve 7 gol atıp 4 asist yaptı. Real Madrid, James Rodriguez için 2014 yazında Monaco'ya 75 milyon euro bonservis ödemişti.