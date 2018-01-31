Bayern Münih Kulübü: Türklere de bilet sattık

Allianz Arena'da 20 Şubat'ta oynanacak Bayern Münih-Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk karşılaşması için bilet satışı sona erdi. Dev müsabaka için mevcut kapasitenin çok üzerinde bilet talebi gelirken şimdiden tüm biletler satıldı.



UEFA'nın geçen sezon verdiği 2 yıl ertelemeli Avrupa'dan men cezası nedeniyle bu sezon deplasmanlara seyirci götürmeyen Beşiktaş Yönetimi, Alman kulübüyle iletişime geçerek, statta yer ayırmamasını talep etti ve bu isteği kabul edildi. Bunun dışında VIP ve loca gibi bölümlere de Beşiktaşlı taraftarları sokmamak adına gayret gösteren Bayern Münih, kendi taraftarına bu bölüme ait biletleri, siyah-beyazlılara devretmeme çağrısı yaptı.



Bayern Münih Kulübü yetkilisi, "Beşiktaşlılar için statta özel bir bölüm ayrılmayacak. Ancak Allianz Arena'da oynanan maçlar için kulübün resmi üyelik sistemi üzerinden bilet satışı yapılıyor. Dolayısıyla buradan bilet satın alanlara müdahale edilmiyor" yanıtını aldık.

TÜRKLERE DE BİLET SATTIK

Mevcut kapasitenin üzerinde başvuru olduğunda otomatik eliminasyon ile bilet sattıklarını dile getiren Bayern Münih yetkilisi, "Hazır, Beşiktaş'ın talebi masadayken, Türk isimli olanlar elendi mi?" sorumuza ise şu yanıtı verdi:



"Bu adil bir uygulama olmayacağı için böyle bir işlem yapılmadı. Türk isimli olup Bayern Münih üyesi olanlara da bilet satışı yapıldı. Ancak maç günü çok sıkı güvenlik önlemleri alınacak. Bayern tribünlerine Beşiktaş forması, atkısı ve siyah-beyaz renkli aparatlarla girilmesine izin verilmeyecek."



