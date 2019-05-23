Bayern Münih, Leroy Sane'yi istediğini doğruladı

Bayern Münih Başkanı Uli Höeness, Manchestre City'den Leroy Sane'yi transfer etmek istediklerini açıkladı.

Süddeutsche Zeitung'a konuşan Höeness, "Leroy Sane için görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Gazetede yer alan haberin detayında, 23 yaşındaki Leroy Sane için Bayern Münih ile Manchester City arasındaki görüşmelerin 80 milyon euro civarında devam ettiği belirtildi. Bu transfeirn 80 milyon euro'dan daha fazla bir ücrete bitmesi durumunda, Bayern Münih'in transfer rekoru kıracağı bilgisi de verildi.

Arjen Robben ve Franck Ribery ile yollarını ayıran Bayern Münih'in, Leroy Sane transferini en kısa sürede bitirmeyi hedeflediği de vurgulandı. Manchester City'nin 2016 yazında 50.5 milyon euro bonservis ücretiyle Schalke'den transfer ettiği Leroy Sane, bu sezon 47 resmi maçta 16 gol ve 18 asist istatistikleri yakaladı.