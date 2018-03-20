Bayern Münih, Lewandowski'nin fiyatını belirledi

Robert Lewandowski, Bayern Münih ve Polonya Milli Takımı formasıyla attığı gollerle dikkat çekerken; kadrosuna takviye yapmak isteyen Real Madrid'in gündeminde olduğu basına yansıdı.

Münih kaynaklı Merkur gazetesi, Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile Bayern Münih'li mevkidaşı Karl-Heinz Rummenigge'nin transfer için biraraya geldiğini yazdı.

Kicker gazetesi ise Bayern Münih'in Lewandowski'nin fiyatını belirlediğini duyurdu. Kicker'de yer alan habere göre Bayern, kulüple sözleşmesi 2021 sonuna kadar devam eden ve Ağustos ayında 30 yaşına basacak Robert Lewandowski'yi 100 milyon Euro'dan az bir teklif gelmesi durumunda kadroda tutma kararı ald