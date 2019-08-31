Bayern Münih Mainz'ı gole boğdu

1 Falcao'nun en güzel 10 golü Galatasaray, uzun uğraşlar sonucu Radamel Falcao'yu kadrosuna kattı. Kariyeri boyunca birbirinden güzel goller atan Kolombiyalı forvetin jeneriklik gollerine gelin bir kez daha göz atalım...

2 Radamel Falcao Galatasaray'da Galatasaray, Monaco'nun golcü futbolcusu Radamel Falcao'yu renklerine bağladı.

3 F2’de büyük kaza sonrası yarış iptal oldu Formula 2'de Belçika Grand Prix'inin ilk yarışının ikinci turunda büyük bir kaza yaşandı ve yarış iptal edildi.

4 Diagne'den 'İtalya' mesajı İtalyan basını, Verona ve Lecce'nin Diagne'yi transfer etmek istediğini yazdı. Çıkan bu haberlerin ardından Senegalli golcünün Instagram'da evini İtalya olarak değiştirmesi dikkatlerden kaçmadı.

5 Vedat Muriç Trabzonspor maçı öncesi iddialı Ligde oynadığı ilk iki maçta iki kez rakip fileleri havalandıran Vedat Muriç, Trabzonspor'a da gol atacağını söyledi

6 Sturridge ve Abdülkadir kadroya alınmadı Yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ile henüz hazır olmayan Sturridge kafilede yer almadı.

7 12 Dev Adam'ın ilk rakibi Japonya A Milli Basketbol Takımımız, Çin'de gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkıyor.

8 BJK TV kapatıldı Beşiktaş yönetiminin kapatılmasına karar verdiği BJK TV'nin yayın hayatı sona erdi.

9 Emre Mor 1 dakikada 2 sarı kart gördü Kayserispor-Galatasaray maçında skandal kararlara imza atan hakem Mustafa Öğretmenoğlu, her iki tarafın da tepkisini çekti.