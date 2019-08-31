Bayern Münih Mainz'ı gole boğdu

Almanya Bundesliga 3. hafta mücadelesinde Bayern Münih, 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada Mainz 05'i sahasında 6-1 mağlup etti.
Almanya Bundesliga 3. hafta mücadelesinde Bayern Münih ile Mainz 05, Allianz Arena Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Bayern Münih'e 3 puanı getiren golleri 36. dakikada Benjamin Pavard, 45. dakikada David Alaba, 54. dakikada yeni transfer Ivan Perisic, 64. dakikada Kingsley Coman 78. dakikada Robert Lewandowski ve 80. dakikada Alphonso Davies kaydetti.
Mainz 05'in tek golünü ise 6. dakikada Jean-Paul Boetius attı.
Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Bayern Münih bir sonraki maçını ligde 3'te 3 yapan RB Leipzig ile deplasmanda oynayacak.