Bayern Münih, Neuer'in sözleşmesini uzattı

2011 yılından bu yana Bundesliga devi Bayern Münih'te forma giyen Manuel Neuer'in kulübüyle olan sözleşmesi, 2021'de bitecekti.
Alman devi, 34 yaşındaki oyuncuyla yeni bir kontrat imzaladı.
2023'E KADAR UZATILDI
Bayern Münih, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Neuer'in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
374 MAÇA ÇIKTI
9 yıldır Alman ekibinin formasını giyen Neuer, Bundesliga devinde şu ana kadar 274 maçta görev aldı.
Bu karşılaşmalarda toplam 266 gol yiyen kaleci, 192 maçta ise kalesini gole kapattı.