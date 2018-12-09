Bayern Münih, Ozan Kabak'ın peşinde

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Ç.Rizespor karşı karşıya geldi.

2-2 sona eren mücadelenin Ozan Kabak için farklı bir anlamı vardı.

Ortaya koyduğu performansla kısa sürede Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çeken genç stoperin son talibi Bayern Münih oldu.

Alman ekibinin izleme komitesinden bir yetkilinin Ç.Rizespor maçını tribünden takip ettiği ortaya çıktı.

10 SAYFA NOT TUTTU

BİP Spor'un haberine göre; Doğu tribünündeki 2018 numaralı locada misafir edilen Bayern Münih temsilcisi Ozan ile ilgili 10 sayfa kadar not tuttu.

(Görüntüler BİP Spor'dan alınmıştır)