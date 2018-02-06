Bayern Münih, Paderborn'a 6 attı

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası çerek final ikinci maçında 3-1'in rövanşında Gençlerbirliğini 1-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı son 4 golde de Burak Yılmaz'ın imzası var.

6

Isaac Hayden, futbolcuların fazla kazançlarını eleştirdi

Newcastle United forması giyen Isaac Hayden, futbolcuların çok fazla para kazanmalarını eleştirdi ve "Bizim ultra lüks evlerimiz var, ancak birkaç sokak ötede insanlar çöplerden yemek topluyor" dedi.