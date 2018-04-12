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Bayern Münih rahat turladı

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçı 2-1 kazanan Bayern Münih, evinde Sevilla ile 0-0 berabere kalarak yarı finale yükselen taraf oldu.

Bayern Münih rahat turladı
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Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih ile Sevilla, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi.

GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi. Gole ihtiyacı olan Sevilla'nın değişikliklerine rağmen ikinci yarıda da gol olmadı ve Bayern Münih ile Sevilla 0-0 berabere kaldı.

BAYERN MÜNİH RAHAT TURLADI

İlk maçı İspanya'da kazanan Bayern Münih, bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen taraf oldu. Sevilla 90+3. dakikada Correa'nın kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

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