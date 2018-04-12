Bayern Münih rahat turladı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih ile Sevilla, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi.
GOL SESİ ÇIKMADI
Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi. Gole ihtiyacı olan Sevilla'nın değişikliklerine rağmen ikinci yarıda da gol olmadı ve Bayern Münih ile Sevilla 0-0 berabere kaldı.
BAYERN MÜNİH RAHAT TURLADI
İlk maçı İspanya'da kazanan Bayern Münih, bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen taraf oldu. Sevilla 90+3. dakikada Correa'nın kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.