Bayern Münih rakibine acımadı

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Alman devi Bayern Münih, son maçında rakibini farka boğdu.

Saha içi disipliniyle bilinen Bayern Münih, rakiplerine yeşil sahada acımıyor.

RAKİBİNE 20 TANE ATTI

Budesliga ekibi, kendi liginde ve Avrupa'da oynadığı maçlarda karşısındaki takıma attıbildiği kadar gol atmak için uğraşıyor.

Bavyera ekibi bu sezon öncesi yaptığı hazırlık maçında, amatör lig ekibini 20-2 gibi abartılı bir skorla yendi.

Bayern Münih, futbolseverlerin de hatırlayacağı üzere Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekibi Roma'yı deplasmanda 7-1 mağlup etmişti.