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Bayern Münih, Ribery'nin takımdan ayrılacağını açıkladı

Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, Franck Ribery'nin sezon sonunda kesin olarak takımdan ayrılacaklarını belirtti.

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Bayern Münih, Ribery'nin takımdan ayrılacağını açıkladı

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'de bir devrin kapanacağı resmen açıklandı. Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, uzun yıllar Alman ekibinde forma giyen Franck Ribery ve Arjen Robben ile yollarını sezon sonunda ayrılacağını kaydetti.

Almanya'da bir televizyon programına katılan Hoeness, ''Ribery, durmanın çok zor olduğunu düşünüyor ama kararımız kesin. Bu sezon onun son senesi olacak. Hem Ribery hem de Robben için sezon sonunda büyük bir jubile maçı düzenlemeyi planlıyoruz.'' sözlerini kullandı. Hoeness, daha önceden de Arjen Robben'in takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

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