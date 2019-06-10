Bayern Münih Sane için 100 milyon euro verecek

Önümüzdeki sezonda Şampiyonlar Ligi'ne yönelik olarak iddialı bir kadro kurmak isteyen Bayern Münih, kadrosunu Manchester City'nin 23 yaşındaki yıldızı Leroy Sane ile güçlendirmek istiyor.

Kariyerinde bir dönem Bayer Münih forması da giyen Alman eski futbolcu Lothar Matthaus, Bavyera ekibinin City'nin Alman yıldızı için 100 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu belirtiyor.

Sky Deutschland'a açıklamalarda bulunan Matthaus, bu transferin birkaç milyon Euro'dan kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle iptal olmayacağını söylerken; "Eğer Sane Bayern Münih'e geleceğinin sinyallerini verirse eminim ki kulüp ona 9 haneli bir transfer ücreti ödemeye hazır olacaktır" dedi.

Bayern'in uluslararası arenada daha güçlü ve rekabetçi olması için birkaç milyon Euro ödemesinin bir sorun olmaması gerektiğini söyleyen Alman eski futbolcu sözlerini şu şekilde noktaladı;

"O kesinlikle istisnai bir oyuncu ve bunu sahaya çıktığı her maçta gösteriyor. Pep'in sisteminde daha az oyunda kalmaya alışabilecekse City'de kalmalı. Ancak düzenli bir şekilde oynamak ve tekrar Almanya'da yaşamak istiyorsa Bayern'e gitmeli."

2016 yılında Schalke 04'ten Manchester City'e transfer olan Leroy Sane, kulüple 2021'ye dek sözleşmesi bulunuyor