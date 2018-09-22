Bayern Münih, Schalke 04'ü ligin dibine attı

Almanya Bundesliga'nın 4. haftası dev bir maça sahne oldu. Schalke 04, evinde Bayern Münih'i konuk etti.
Veltins Arena'da oynanan karşılaşmada Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller, 8. dakikada James Rodriguez ile 64. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski'den geldi.
SCHALKE DİBE DEMİR ATTI
Bu skorun ardından Bayern Münih 4'te 4 ile puanını 12 yaparken, Schalke 04 ise ilk 4 maçından puan çıkartamayarak ligin dibine demirledi.
Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih evinde Augsburg'u konuk edecekken, Schalke 04 ise deplasmanda Freiburg'a konuk olacak.