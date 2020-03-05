Bayern Münih, Sörloth'un peşine düştü

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan kiralanan Alexander Sörloth, son olarak Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası yarı final ilk maçında da ağları sallamıştı.

BAYERN YETKİLİLERİ İZLEMEYE GELDİ

Süper Lig’de 23 maçta attığı 19 golle krallık yarışında zirvede olan ve lakabı da Kuzey’in Kralı olan Sörloth’u, bu mücadelede Alman devi Bayern Münihli yetkililerin, kupada tribünden takip ettiği öğrenildi.

Norveç basını, Bordo-Mavililer’in 24 yaşındaki oyuncunun sezon sonundaki 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanıp, daha sonra yüksek bir fiyata Bayern’e satacağını öne sürdü.

Bu arada baba Goran Sörloth, oğlu için övgü dolu sözler sarf etti.

Goran Sörloth, “Trabzonspor harika bir takım. Birbirlerine bakıyor ve takım gibi oynuyorlar. Oğlum zor zamanlar geçirdiği oldu ama bununla başa çıkmayı öğrendi. Premier Lig’deki zor günlerden sonra, Türkiye’de yaptığı iş inanılmaz. Onunla gurur duyuyorum.” diye konuştu.

POLDİ, SÖRLOTH'U BİLD'E ANLATTI

Öte yandan Antalyaspor forması giyen Lukas Podolski, Alman basınına Sörloth'u anlattı.

Bild'e konuşan Podolski, "Sörloth çok sağlam bir oyuncu. Ayrıca hızlı. Potansiyeli kesinlikle çok iyi. Bayern Münih için yeterli mi? Bunu kendisinin görmesi lazım." sözlerini kullandı.