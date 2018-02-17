Bayern Münih uzatmalarda kazandı

Almanya Ligi'nde 23. hafta maçında Wolfsburg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Beşiktaş ile 20 Şubat Salı günü oynayacağı maçı düşünerek Wolfsburg deplasmanına rotasyonlu 11'le çıkan Bayern Münih, karşılaşmada 2-1'lik skorla kazanan taraf oldu.
LEWA PENALTIDAN ATTI
Almanya Ligi'nde 23. hafta maçında Wolfsburg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Beşiktaş ile 20 Şubat Salı günü oynayacağı maçı düşünerek Wolfsburg deplasmanına rotasyonlu 11'le çıkan Bayern Münih, karşılaşmada 2-1'lik skorla kazanan taraf oldu.
Maçın 55. dakikasında Arjen Robben ile penaltıyı değerlendiremeyen Bayern Münih, 64. dakikada yeni transferi Sandro Wagner'in golüyle skoru 1-1 yaptı. Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Robert Lewandowski'nin penaltıdan attığı golle Bayern Münih 2-1'lik skorla galibiyete ulaştı.
Bu galibiyetin ardından Bayern Münih puanını 59'a yükseltirken, Wolfsburg 24 puanda kaldı.