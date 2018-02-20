Bayern Münih zayıf halkası kalesi

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih'te gözler Sven Ulreich'in üzerinde olacak. 29 yaşındaki Alman kaleci, Bayern'in zayıf halkası olarak görülüyor.

5 MAÇTA 6 GOL YEDİ

Dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Manuel Neuer'in sezonu kapatmasının ardından Bayern kalesini devralan Ulreich, büyük maçlardaki tecrübe eksikliği ile dikkat çekiyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta forma giyen Alman kaleci, kalesinde 6 gol görürken sadece 1 maçta kalesini gole kapatabildi.

BÜYÜK MAÇ TECRÜBESİ AZ

Kariyerinde sadece 34 Avrupa maçına çıkan ve uluslararası tecrübesi çok az olan 29 yaşındaki kalecinin Beşiktaş maçında nasıl bir performans göstereceği merak konusu.