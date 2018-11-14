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Bayern Münih, Zidane'a teklif yapacak

Real Madrid'le 3 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra istifa eden Zidane'ın Bayern Münih'le anlaşacağı ifade edildi.

Bayern Münih, Zidane'a teklif yapacak
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İspanyol devi Real Madrid'i son 3 yılda Devler Ligi'nde zafere taşıyarak büyük bir başarının altına imza atan Zidane, istifa ederek herkesi şaşırtmıştı. Fransız teknik adam henüz bir takımla anlaşmadı. 

BAYERN, ZİDANE'A TEKLİF YAPTI

Bu sezon gösterdiği kötü performansla lider Dortmund'un 7 puan gerisinde 5. sırada yer alan Bavyera ekibinde teknik direktör Kovac'la yollar ayrılma noktasına geldi.

Alman basını, Münih'in Kovac'ı gönderip Zidane'la anlaşmak istediğini yazdı. Haberin detaylarında Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic'in Zidane ile görüştüğü ve ikilinin yakın ilişkisi sebebiyle anlaşmadan umutlu olunduğu vurgulandı.

Bayern Münih, Bundesliga'da ilk 11 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 20 puan topladı. 

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