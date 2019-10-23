Bayern Münih'e Hernandez'den kötü haber

Fransız ekibi Monaco, kiralık olarak kadrosuna kattığı Islam Slimani'nin etkileyici performansı sonrası, Cezayirli golcünün bonservisi almak için düğmeye bastı.

Monaco, Slimani için 9 milyon euro ödeyecek

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Galatasaray'da Falcao belirsizliği sürüyor

Tam 21 gündür takımla birlikte antrenman yapmayan Radamel Falcao, son olarak Real Madrid maçını da kaçırdı. Sağlık ekibinin herhangi bir açıklama yapmaması, kafalarda soru işareti bıraktı.