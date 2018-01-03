Bayern Münih'in 2. kalecisi de sakatlandı

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih'te kaleci şoku yaşanıyor.
ANTRENMANDA SAKATLANDI
Sezon başında as kalecisi Neuer'in sakatlanmasının ardında kale, ikinci kaleci Sven Ulreich'e teslim edilmiş, herhangi bir transfer yapılmamıştı. Ancak Bayern Münih'in Katar'da gerçekleştirdiği devre arası kampında ikinci kaleci Ulreich'te sakatlandı. Antrenmanda sakatlanan 29 yaşındaki kaleci, sağ elini tutarak golf arabasıyla otele götürüldü. Kalecinin sakatlık durumu, an itibariyle belirsizliğini koruyor.
KALECİ TRANSFERİ YAPMAK ZORUN KALABİLİR
Olası ciddi bir sakatlıkta Bayern Münih'in yeni bir kaleci transferi yapması gerekebilir.