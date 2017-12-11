Bayern Münih'ten Beşiktaş paylaşımları

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Beşiktaş ile eşleşen Alman ekibi Bayern Münih, sosyal medyadan paylaşımlarda bulunarak maça şimdiden hazırlanıyor.

RESMİ HESAPTAN TÜRKÇE PAYLAŞIMLAR

Bavyera ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkçe olarak "Merhaba" yazıldı ve Beşiktaş'ın hesapları etiketlendi..

1997-1998 yılında iki takımın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı karşılaşmadan bir görsel paylaşan Alman temsilcisi fotoğrafın altına, "Nakavt için dört gözle bekliyoruz" yorumunu yaptı.

RİBERY ROBBEN VE HUMMELS'TEN MAÇ YORUMU

Alman ekibinin tecrübeli stoperi Hummels de kura çekimi sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Hummels, "Besiktas it is!" mesajını paylaştı.

Daha önce Türkiye'de Galatasaray forması giyen Ribery ise İstanbul'a gelmek için sabırsızlanıyor. Fransız yıldız, sosyal medya hesabından "Türkiye'ye gidiyoruz" yazdı.

Kurayı değerlendiren bir başka yıldız Robben,"Güzel bir kura. Daha önce kariyerimde Beşiktaş'a karşı hiç oynamadım. 2 maçta da dikkatli olmamız lazım. Gruplarında Leipzig'i iki kez yenmiş bir takım Beşiktaş. Ama ilk maçımızı evimizde oynayıp, iyi bir skor ile başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.





ŞENOL GÜNEŞ'E ÖVGÜLER

Ancelotti'den görevi devralan ve takımın grafiğini yukarı çeken Jupp Heynckes, Şenol Güneş'i överken, ''Beşiktaş'ı çok yakından tanıyorum. Son olarak Leipzig maçlarını izledim. 4 galibiyet, 2 beraberlikle yenilgi almadan çıktılar. Çok iyi bir antrenörleri var, farklı milli takımlarda oynayan oyunculardan kurulu bir takım. Kolay bir görev olmayacak. İyi takımlar. İlerlemek istiyorsak iki maçta da üst düzey bir performans sergilemeliyiz'' şeklinde konuştu.



