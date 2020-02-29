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Bayern Münih'ten futbolculara selfie yasağı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs nedeniyle futbolculara, taraftarlar ile selfie çekilmesini yasakladı.

| Haber Merkezi
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Dünya futbolunda koronavirüs'e karşı alınan tedbirlere Bayern Münih'te katıldı.

Bayern Münih, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle futbolcularının taraftarlarla fotoğraf çekilmemesi gerektiğini duyurdu

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, futbolculara koronavirüse karşı tedbir amacıyla taraftarlarla fotoğraf çekilmek ve imza dağıtmak gibi aktivitelerden kaçınmasının önerildiği belirtildi.

Açıklamada, antrenman ve maçlara gelen taraftarların durumu anlayışla karşılamasının beklendiği ifade edildi. Daha önce de İngiltere ekibi Newcastle United'ın teknik direktörü Steve Bruce, önlem amacıyla futbolcuların ve teknik heyetin el sıkışmasını yasakladıklarını duyurmuştu.

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