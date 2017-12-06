Bayern tribünlerinden pankartlı tepki

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain ile karşı karşıya gelen Bayern Münih'te, taraftar yine pankartlı bir protestoda bulundu.

PANKART VE SAHTE PARA

Karşılaşma öncesinde Bayern Münih'in kale arkasında bulunan taraftarları UEFA'yı ve Neymar'ı hedef alan bir pankart açtı. Daha önce Anderlecht deplasman biletleri nedeniyle UEFA'ya tepki gösteren taraftarlar bu kez ''Sahte para atmak yasak! Peki futbolu sömürmek?'' ifadelerinin yer aldığı bir pankart açtı.

UEFA, Bayern Münih Kulübü'ne taraftarlarının Anderlecht maçında açtığı pankart ve sahaya attıkları sahte paralar nedeniyle para cezası vermişti.

İşte Bayern Münih tribünlerinde açılan o pankart.