Bayern'den 50 milyonluk Tete bombası

Almanya'da bu sezon her zamanki gibi ligi domine edemeyen Bayern Münih, devre arası transferi için kolları sıvadı.

Savunmadaki zaaflarının yanı sıra gol yükünün sadece Lewandowski tarafından çekilmesi sebebiyle çare üretmeyen çalışan Bavyera ekibi takıma yeni bir hücumcu katmanın peşinde.

İMZADA SONA GELİNDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

İddialara göre Shakhtar Donetsk'ten Tete'nin Bayern'e katılması an meselesi... Tete'nin menajeri Pablo Bueno yaptığı açıklamada Shakhtar Donetsk ile Bayern Münih kulübünün anlaşmaya vardığını, artık sadece Tete'nin alacağı ücretin konuşulacağını söyledi.

Geride kalan zamanda TeteUkrayna'da çıktığı 13 maçta 3 gol 3 asist yaptı, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 1 gol kaydetti. Tete sol ayaklı olmasına rağmen sağ kanattan yaptığı bindirmelerle hücuma verdiği katkılarla biliniyor.