Bayern'den Frankfurt'a 4 gol

Bayern Münih, 19 Mayıs'ta Almanya Kupası finalinde karşılaşacağı Eintracht Frankfurt'u 4-1'le geçti.
BAYERN'DEN 24 PUAN FARK
Gelecek sezondan itibaren takımın başına geçecek Niko Kovac'ın çalıştırdığı Frankfurt karşısında rahat bir oyun sergileyen Bayern Münih, Niklas Dorsch, Sandro Wagner, Rafinha ve Niklas Sule ile sonuca gitti.
Salı günü Şampiyonlar Ligi rövanş maçında Real Madrid'e konuk olacak Bayern, yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkarken; konuk ekibin tek sayısı Sebastien Haller'den geldi. Bu sonucun ardından Bayern Münih, en yakın rakibi Schalke ile arasındaki puan farkını 24'e çıkardı.
Hırvatistan'ın eski kaptanı ve teknik direktörü Niko Kovac, 2001-2003 tarihleri arasında Bayern Münih'te forma giydi. Kovac, Bayern ile 3 yıllık sözleşme imzalamışt