Bayern'e Jupp Heynckes'in eli değdi

Bu sezona Carlo Ancelottı ile başlayan Bayern Münih, alınan istikrarsız sonuçların ardından İtalyan teknik adamla yollarını ayırdı. Ancelotti'nin yerine Jupp Heynckes ile anlaşan Bayern Münih, dikkat çeken bir ivme yakaladı.

HEYNCKES'LE YENİLMEDİLER

Öyle ki; Ancelotti ile 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Bayern, Jupp Heynckes yönetiminde bu istatistikleri tersine çevirdi. Bavyera ekibi, Heynckes ile 9 maçın sekizini kazanırken; diğer karşılaşma berabere sona erdi.

Ancelotti döneminde zirveye uzak kalan Bayern Münih, Borussia Dortmund'un üst üste aldığı kötü sonuçların da etkisiyle liderliğe yükseldi ve bir ara 5 puan gerisinde yer aldığı sarı - siyahlı ekibe Bundesliga'da 9 puan fark attı. Bayern, Şampiyonlar Ligi'nde de topladığı 12 puanla son 16 turunda mücadele etmeyi garantiledi.