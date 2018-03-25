Bayern'i reddetti, İngiltere'ye gidiyor

İsmi Bayern Münih ile anılan Thomas Tuchel'in Alman devini reddettiği iddia edildi. Kicker dergisinde yer alan habere göre, Mayıs 2017'de Borussia Dortmund'a Almanya Kupası'nı kazandırdıktan sonra takım çalıştırmayan Thomas Tuchel, kulübe yurtdışında çalışmak istediğini ilettiği kaydedildi.

ARSENAL VE CHELSEA GÜNDEMDE

Haberde Tuchel'in İngiltere'ye gitmesinin ve 1996'dan beri Arsenal'i çalıştıran Arsene Wenger'in yerine geçmesinin daha büyük bir ihtimal olduğunu ve ön anlaşmaya varıldığı belirtildi. 1 Aralık 2017'den beri Arsenal'in izleme komitesinin başındaki Sven Mislintat bu transferde etkili olacak.

Daha önce Borussia Dortmund'u çalıştıran Mislant, Arsenal yönetimine Tuchel'i tavsiye etti ve 44 yaşındaki teknik adamın görevine bağlılığını övdü. Bu arada Alman futbol efsanesi Lothar Matthaus da Tuchel'in, Arsene Wenger'in yerine göreve getirileceğinin sinyalini verdi. Matthaus, Bild gazetesine verdiği röportajda, "Tuchel'in, Arsenal ile görüşmeler yaptığını biliyorum" açıklamasını yaptı.

Thomas Tuchel'in ismi sadece Arsenal ile anılmıyor. PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenilmesinin ardından Unai Emery ile yollarını ayıracağı ve Tuchel ile görüşme yapıldığı haberleri basına yansıdı. PSG'nin defans oyuncusu Thomas Meunier de takımda teknik direktör değişikliğini beklediğini açıklamıştı. İngiliz Guardian gazetesi de Thomas Tuchel ile Chelsea'nin de dirsek temasında olduğunu ve İtalyanın ayrılması durumunda Tuchel'in bir alterntatif olacağını okuyucularına aktardı.