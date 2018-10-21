Bayram Bektaş: Yenemeyeceğimiz rakip yok

Göztepe, Spor Toto Süper Lig 9. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş açıklamalarda bulundu.

İKİNCİ YARI ÇOK FARKLI OYNADIK

"İlk 20 dakika pozisyon alamadık. Rakibin hareketli orta sahası ve kanatlarının içeri girerek topla buluşması bizi sıkıntıya soktu. Rakip fazla üstümüze geldi diyebiliriz. Beto'yu tebrik ediyorum. Penaltıdan önce Wallace'a faul var gibi. Sonuçta Beto'nun inanılmaz kurtarışı geldi. Maçın kırılma noktası diyebilirim. Beto'yu takdir ediyorum. Takımı ayakta tuttu. Oyunumuzu oynamadan içeri berabere girdik. İkinci yarı çok farklı oynadık. Antrenmanda çalışmamızdan yola çıkarak iyi pas yapan bir takımı hataya zorladık. Bu da beni mutlu etti. Maçın başından sonuna kadar konsantrasyonu kaybetmediğimiz maçta yenemeyeceğimiz rakip yok"

SİSTEM BİZİ BAŞARIYA GÖTÜRÜYOR

"Sistem bizi başarıya götürüyor. Berkan'ın iyi ortasıyla ikinci golü attık, daha fazla da atabilirdik. Direkten dönen topumuz var. Rakibi kenarlara yönlendirdik, çok orta yaptırdık belki ama eşleşmeyi de doğru yaptığımız için çoğu topa biz vurduk. Üçüncü bölgede Jerome'un daha iyi olması rakip kale top taşımamıza sebep oldu"