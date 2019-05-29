Bayram Şit hayatını kaybetti

1 Ribery 2 takım üzerinde duruyor Marsilya hakkında konuşan Franck Ribery, "Geri dönüş olur mu bilmiyorum. Tabii ki her şey mümkün" dedi. Ayrıca yıldız futbolcunun G.Saray'a dönme ihtimalinin de bulunduğu öğrenildi.

2 Fenerbahçe'den İrfan Can girişimi Yönetimle bir toplantı yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, İrfan Can Kahveci'nin mutlaka alınmasını istedi.

3 Beşiktaş Abdullah Avcı'yı bekliyor Abdullah Avcı'yla her konuda anlaşan Beşiktaş yönetimi, 55 yaşındaki teknik adamın Göksel Gümüşdağ'ı ikna etmesini bekliyor.

4 Bild: Max Kruse Fenerbahçe'ye transfer olabilir Alman basını, Fenerbahçe'nin bonservisi elinde olan Max Kruse'u transfer etmek için girişimlere başladığını yazdı.

5 Demba Ba Göztepe'ye dönüyor Ayağı kırıldığından beri eski formuna kavuşamayan Demba Ba, son yıllarını Türkiye'de geçirmeye başladı. Senegalli golcü, bir kez daha Göztepe'ye dönmeye hazırlanıyor.

6 Fransız basını: Beşiktaş Moting'i istiyor RMC Spor gazetesi, Beşiktaş'ın PSG'nin yıldız futbolcusu Moting'in fiyatını sorduğunu yazdı.

7 Guti ile yollar ayrıldı Beşiktaş'ta İlhan Mansız'ın ardından bir başka yardımcı antrenör Guti de siyah-beyazlı kulübe veda etti.

8 Ayew de gitti Fenerbahçe'de kadro temizliği devam ediyor. Slimani, Benzia, Neustadter ve Valbuena'nın ardından Ayew de sarı-laciverli kulübe veda etti.

9 River Plate'de hedef Muslera Bu sezon Libertodores Kupası'nda şampiyonluğu hedefleyen River Plate, gözünü Muslera'ya dikti. Arjantin ekibi, iki ayrı sponsordan alacağı parayla Uruguaylı kaleciyi transfer etmeyi planlıyor.