BBC: Barcelona Neymar için PSG'yle anlaştı

Galatasaraylıları sevindiren bir transfer gelişmesi yaşandı.

BBC'nin verdiği habere göre Barça, PSG'yi Neymar konusunda ikna etti ve Fransız ekibi ile prensip anlaşmasına vardı.

Habere göre PSG ve Barcelona yetkilileri, geçtiğimiz Salı günü Paris'te bir toplantı yaptı ve Neymar konusunda ortak noktada buluştu.

200 MİLYON EURO ARTI 3 OYUNCU

Yapılan görüşmede Barcelona ve PSG 200 Milyon Euro ve 3 futbolcu karşılığında anlaştı.

Habere göre bu transferde tek pürüz olarak 3 oyuncunun belirlenmesi kaldı. Bu bağlamda, Ivan Rakitic, Ousmane Dembele ve Jean-Clair Todibo'nun kabul etmeleri halinde PSG'ye kiralık olarak gidecekleri ifade edildi.