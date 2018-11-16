BBC'nin en korkutucu statlar listesi

Günümüz futbolunda gelişen teknolojiyle birlikte yapılan görkemli statlar, ev sahibi takımlara çok büyük avantaj sağlıyor. Binlerce taraftarın oluşturduğu atmosferi arkasına alan takımlar sahasında adeta yenilmez bir ekibe dönüşüyor. Bu takımlardan biri de Galatasaray.

BBC SEÇTİ, EN ATEŞLİ 7 STAT

İngiliz BBC gazetesi dünyanın en korkutucu atmosferine sahip 7 stadını belirledi.

7- MESTELLA STADI - VALENCIA

6- DE KUİP STADI - FEYENOORD





5- SAN PAOLO STADYUMU - NAPOLİ

4- TÜRK TELEKOM STADI - GALATASARAY

(Galatasaray sahasında 1.5 yıldır maç kaybetmiyor.)

3- HERNANDO SİLES STADYUMU - BOLİVYA

2- RAJKO MİTİC STADYUMU - KIZILYILDIZ

1- LA BAMBONERA - BOCA JUNIORS



