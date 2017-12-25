Bebek doğdu Muslera'nın köpeği kucaktan indi

Hem sahada sergilediği performans hem de saha dışındaki davranışlarıyla tüm futbolseverlerin takdirini kazanan Muslera, Hristiyanlar bayramı Noel'de geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da eşi Patricia Muslera'yla birlikte çam ağacının önünde fotoğraf çektirip Instagram hesabından paylaştı.

OSO KUCAKTAN İNDİ

Ancak fotoğrafta dikkat çeken ve suratlarda gülümseme yaratan bir detay vardı: Geçtiğimiz yıl Patricia Muslera'nın elinde olan köpekleri Oso bu yıl oğullarının doğmasıyla birlikte yere inmişti ve fotoğraf karesinin bir kenarında duruyordu. Bu iki fotoğraf sosyal medyada sıkça paylaşılırken "Oso'nun pabucu dama atıldı" yorumları yapıldı.



2016 yılı sonlarında paylaşılan fotoğraf



Dün akşam paylaşılan fotoğraf