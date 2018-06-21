Ensonhaber.com'a dön

Beckham: Arjantin ile İngiltere final oynar

2018 Dünya Kupası'nın final eşleşmesi hakkında tahminini açıklayan Beckham, ülkesi İngiltere ile Arjantin'in finalde karşılaşacağını düşündüğünü belirtti.

Yorum Yap

Beckham: Arjantin ile İngiltere final oynar

2018 Dünya Kupası'nın final eşleşmesi hakkında tahminini açıklayan eski İngiltere Milli futbolcusu David Beckham, ülkesi İngiltere ile Lionel Messi'li Arjantin'in finalde karşılaşacağını düşündüğünü belirtti.

Bir promosyon etkinliği için Çin'de olan Beckham, "Bence Arjantin ve İngiltere final oynar, finalde de İngiltere'nin yenmesini umut ediyorum ama bu benim tahminim değil sadece ülkem için isteğim ve umudum. İlk maçı kazandığımız için çok mutluyum. İngiltere çok genç bir takım ve daha çok tecrübeleri yok, onlar için turnuva giderek zorlaşacak." şeklinde konuştu.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/webroot/o/kralspor/html/kral/moduller/most-list.php on line 12
OYUNMOYUN.COM