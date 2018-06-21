Beckham: Arjantin ile İngiltere final oynar

2018 Dünya Kupası'nın final eşleşmesi hakkında tahminini açıklayan eski İngiltere Milli futbolcusu David Beckham, ülkesi İngiltere ile Lionel Messi'li Arjantin'in finalde karşılaşacağını düşündüğünü belirtti.

Bir promosyon etkinliği için Çin'de olan Beckham, "Bence Arjantin ve İngiltere final oynar, finalde de İngiltere'nin yenmesini umut ediyorum ama bu benim tahminim değil sadece ülkem için isteğim ve umudum. İlk maçı kazandığımız için çok mutluyum. İngiltere çok genç bir takım ve daha çok tecrübeleri yok, onlar için turnuva giderek zorlaşacak." şeklinde konuştu.