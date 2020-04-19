Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha üst seviye bir oyuncu

Manchester United'da efsane olduktan sonra Real Madrid formasını terleten ve sonrasında kariyerini ABD'ye taşıyan David Beckham, Ronaldo'nun Messi'ye yaklaşabilen tek oyuncu olduğunu fakat Barcelonalı süper yıldızın daha üst seviye bir isim olduğunu savundu.

''ONUN GİBİ BİR BAŞKA OYUNCU DAHA YOK''

Telam'a konuşan Beckham, "Messi kendi sınıfında tek. Onun gibi başka bir oyuncu daha yok. Messi ve Cristiano, her ne kadar Cristiano Messi'yle aynı seviyede olmasa da, diğer isimlerden daha üstünler." sözlerini kullandı.