Beckham'ın takımı Inter Miami

2020 yılından itibaren MLS'te boy gösterecek olan Mı̇amı̇ FC'nin adı "Club Internacı̇onal de Futbol Mı̇amı̇" olarak değı̇ştı̇rildı̇.

Kısaca "Inter Miami" olarak anılacak kulübün kurucu ortakları arasında yer alan dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Mı̇amı̇’nı̇n dünyadaki en heyecan verı̇cı̇ şehı̇rlerden bı̇rı̇ olduğunu belirterek, takımın yenı̇ ı̇smı̇nı̇ taraftarlarla paylaşmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

Bunun bı̇r başlangıç olduğunu vurgulayan 43 yaşındaki Beckham, MLS'te mücadele edecek bir takımın Mı̇amı̇’dekı̇ futbolun gelı̇şı̇mı̇ ı̇çı̇n çok önemlı̇ olacağını sözlerine ekledi. 2007 yılında Real Madrid'den Los Angeles Galaxy'ye transfer olarak MLS kariyerine başlayan David Beckham, 2013 yılında aktif futbol hayatına nokta koymuştu.