Beckham'ın transfer listesinde Ronaldo var

Geçtiğimiz günlerde ABD'deki kulübünün adını ve logosunu tanıtan David Beckham, transferde de tüm gözleri üzerine çekmenin planlarını yapıyor.

2020'de MLS'te mücadele edecek olan Beckham'ın başkanlığını yaptığı Inter Miami, şimdilerde Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo'ya gözünü dikti.

TRANSFER LİSTESİNİN İLK SIRASINDA YER ALACAK

Daily Mail'de yer alan habere göre Cristiano Ronaldo, 2020'de David Beckham'ın transfer listesinin ilk sırasında olacak.

Beckham, 2020'de 35 yaşında olacak ve Juventus'taki sözleşmesinin bitimine bir yıl kalacak olan Ronaldo'ya Inter Miami forması giydirmeyi umuyor.

Ronaldo, Temmuz ayında sansasyonel bir transferle Real Madrid'den 100 milyon euro'luk bedelle Juventus'un yolunu tutmuştu.