Bedelli askerlik bekleyen futbolcular

Canlı yayında gazetecilerin sorularıın yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, merakla beklenen bedelli askerlik sorusunu da yanıtladı.

BEDELLİ ASKERLİĞE OLUMLU BAKIYORUZ

"Bedelli askerliğe bakış açımız müspet" diyen Başbakan Yıldırım, "Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu. Buradan elde edilecek kaynağın da savunma sanayiimizi güçlendirme için kullanılması gerekir" şeklinde konuştu.





BİRÇOK FUTBOLCUYU YARARLANACAK

Bedelli askerlik yasalaşması durumunda Süper Lig'de birçok futbolcuyu etkileyecek. Bir önceki bedelli askerlikte yaş sınırı 28'di ancak henüz olası bir bedelli askerlikte yaş sınırıyla ilgili bir bilgi mevcut değil.

Süper Lig'de askerlik yaşı gelmiş ancak henüz askerlik görevini tamamlamamış birçok futbolcu bulunuyor.

Yaş sınırına göre bedelli askerlikten yararlanabilecek futbolcular şöyle;

* İsmail Köybaşı

* Alper Potuk

* Şener Özbayraklı

* Ozan Tufan

* Serdar Aziz

* Ahmet Çalık

* Necip Uysal

* Caner Erkin

* Mustafa Pektemek

* Onur Kıvrak

* Uğur Demirok

* Okay Yokuşlu

* Mert Günok

* İrfan Can Kahveci

*Yusuf Yazıcı