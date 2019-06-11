Bedelli futbolcular askere gitti

Bedelli askerlik yasası kapsamında vatani görevlerini sezon sonu yapma hakkı tanınan futbolcular birliklerine katılmaya başladı.
Fenerbahçeli Alper Potuk, Harun Tekin, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz'in yanı sıra Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Mustafa Pektemek de askere gitti.
Saç ve sakal tıraşı olan futbolcular bir hayli değişirken, yeni iamjlarını sosyal medyadan paylaştılar.
(Fenerbahçeli Harun Tekin - Sakarya)
(Tolgay Arslan)
(Serdar Aziz - Ankara -Mamak)
(Alper Potuk - Burdur)
(Mustafa Pektemek - Samsun Merkez)