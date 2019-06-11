4,404 kez izlendi

1,673 kez izlendi

2,724 kez izlendi

13,650 kez izlendi

Şenol Güneş: Daha yeni başladık

18,883 kez izlendi

9,517 kez izlendi

92,196 kez izlendi

142,923 kez izlendi

249,395 kez izlendi

Emre Belözoğlu: Bizim ülkemize kurban olsunlar

3,219 kez izlendi

1 Ersun Yanal: Volkan ve Mehmet kalsın Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adamı Ersun Yanal, yönetime Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın kalması yönünde rapor verdi.

2 Beşiktaş, Azubuike için teklif yaptı Beşiktaş, Rizespor'la kiralık sözleşmesi sona eren Okechukwu Azubuike'yi transfer etmek için harekete geçti.

3 Bedelli futbolcular askere gitti Askerlik görevini bedelli olarak yapacak futbolculardan Alper Potuk, Tolgay Arslan, Harun Tekin, Serdar Aziz ve Mustafa Pektemek birliklerine katıldı.

4 İzlanda-Türkiye maçı muhtemel 11'leri A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

5 Vedat Muriç, Adem Ljajic ve Miha Zajc'ten şık goller Türkiye'de oynayan yabancı golcü futbolcular, EURO 2020 Elemeleri'nde de boş geçmedi.

6 Alper Potuk'un asker imajı Futbolundan çok özel hayatı ve imajıyla gündemden düşmeyen Alper Potuk, sezonun kapanmasıyla askere gitti. Potuk'un son halini görenler ise tanımakta güçlük çekti.

7 Şenol Güneş: Bize terbiyesizlik yapıldı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda havalimanında yaşananlarla ilgili "Evet bekletildik, evet terbiyesizlik yapıldı, bunu yapanlar düşünsün." dedi.

8 Serdar Aziz'i albay karşıladı Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Serdar Aziz'i bedelli askerlik için gittiği Ankara'da albay tarafından karşılandı.

9 Galatasaray'dan Juan Mata atağı Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Manchester United'la sözleşmesi sona eren Juan Mata'ya teklif götürdü.