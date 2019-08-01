Bedir: Fenerbahçe'ye zorluk çıkarmayız

Bedir yaptığı açıklamada;

"Biz Deniz'e 'Kamptan sonra Kayseri'de başlayacak lig öncesi çalışmalarımıza kadar bir kulüple anlaşırsan bunu değerlendiririz' dedik. Ama Kayseri'de yeniden çalışmaya başladığımız andan itibaren Deniz, bizde lige konsantre olmalı." şeklinde konuştu.

"MENAJERLERİNİN FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ DUYDUK"

Deniz Türüç transferi konusunda zorluk çıkarmayacaklarını belirten Kayserispor Başkanı, "Menajerlerinin Fenerbahçe ile görüştüğünü duyduk. Biz zaten öncesinde Ali Koç'la ve Deniz'le ilgilenen diğer kulüplerle görüşmüştük. Takımımız izinli, izin bitinceye kadar Deniz, Fenerbahçe ile anlaşırsa biz zorluk çıkarmayız." açıklamasıyla sözlerini tamamladı.

