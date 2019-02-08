Beijing Guoan Medel için geliyor

Devre arası transfer döneminde ismi Premier Lig ekibi West Ham ile anılan ancak takımda kalan Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel, sürpriz bir şekilde Çin'e gidebilir.

Şili basınında çıkan habere göre Beijing Sinobo Guoan, Gary Medel için yüksek bir bonservis ücretiyle Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

MEDEL İÇİN İSTANBUL'A GELİYORLAR

SporX'te yer alan habere göre, Medel için en az 10 milyon euroyu gözden çıkartan Beijing Sinobo Guoan'ın Beşiktaş'ın Bursaspor ile oynayacağı maç için İstanbul'a geleceği ve Şilili orta sahayı statta izleyeceği belirtildi.

Çin ekibinin Gary Medel'e iki sezonluk sözleşme ve yılda 5 milyon dolar maaş vereceği öne dürüldü.

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 28 maça çıkmış ancak gol veya asist katkısı yapamamıştı. Takımın joker isimlerinden olan Medel, bu sezon 2.319 dakika sahada kalmıştı.