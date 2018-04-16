Bekleneni veremeyen Love, sezon sonu yolcu

Beşiktaş'a sezon ortasında büyük umutlarla transfer edilen ancak Negredo'nun gerisinde kalan Vagner Love tartışma konusu oldu.

GİDEBİLİRİM AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Brezilyalı Love'ın dış basına verdiği röportajda, "Portekiz veya Brezilya’da oynayabilirim" şeklindeki açıklamalarının ardından Beşiktaş Yönetimi'nin rahatsız olduğu ifade edildi.

Özellikle Brezilya ekipklerinin takibinde olan Love içinn Fikret Orman'ın, sezon sonu şartlar uygun olursa gelen bütün teklifleri kabul edeceği söyleniyor.

Beşiktaş'ın Vagner Love ile 2020 yılına kadar anlaşması var.