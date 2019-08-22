Beklentileri karşılayamayan futbolcular

Genç yaşlarda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın yolunu tutan ya da altyapısından yetişen futbolcular, yıllar içinde gösterdikleri performansla hayal kırıklığı yarattı.

YILDIZ OLAMADILAR

Bu isimlerin birçoğu 3 büyüklerde tutunamazken bazıları ise hiçbir zaman as futbolcu konumuna yükselemedi.

Aydın Yılmaz, Muhammed Demirci, Batuhan Karadeniz gibi isimler futbol hayatlarını alt liglerde sürdürüyor.

İşte nereden nereye diyeceğiniz futbolcuların güncel takımları:

-Aydın Yılmaz (Sakaryaspor)

-Muhammed Demirci (İstanbulspor)

-Batuhan Karadeniz (Bandırmaspor)

-Emre Çolak (Al-Wahda)

-Erkan Zengin (Fatih Karagümrük)

-Orhan Şam (Bodrumspor)

-Gökhan Emreciksin (Kıbrıs-Lapta TBSK)