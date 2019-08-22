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Beklentileri karşılayamayan futbolcular

Bir dönem 3 büyüklerde forma giyen ve yıldız olması beklenen futbolcular uzun yıllardır kariyerlerini alt liglerde sürdürüyor.

| Haber Merkezi
Beklentileri karşılayamayan futbolcular
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Genç yaşlarda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın yolunu tutan ya da altyapısından yetişen futbolcular, yıllar içinde gösterdikleri performansla hayal kırıklığı yarattı. 

YILDIZ OLAMADILAR

Bu isimlerin birçoğu 3 büyüklerde tutunamazken bazıları ise hiçbir zaman as futbolcu konumuna yükselemedi.

Aydın Yılmaz, Muhammed Demirci, Batuhan Karadeniz gibi isimler futbol hayatlarını alt liglerde sürdürüyor.

İşte nereden nereye diyeceğiniz futbolcuların güncel takımları:

-Aydın Yılmaz (Sakaryaspor)
-Muhammed Demirci (İstanbulspor)
-Batuhan Karadeniz (Bandırmaspor) 
-Emre Çolak (Al-Wahda)
-Erkan Zengin (Fatih Karagümrük)
-Orhan Şam (Bodrumspor)
-Gökhan Emreciksin (Kıbrıs-Lapta TBSK) 


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