Belarus Ligi, dünyada canlı yayınlanıyor

Avrupa'nın devam eden tek futbol ligi olan Belarus Premier Lig, 10 yeni ülkeyle canlı yayın anlaşması yaptı.

"DAHA ÖNCE LİGİ SATMAK HİÇ KOLAY DEĞİLDİ"

Rusya, Ukrayna, İsrail ve Hindistan dahil olmak üzere birçok ülkeyle anlaşma yapan Belarus Futbol Federasyonu'nun basın sözcüsü Alexander Aleinik, "Bizim ülkemizde salgın durumu çok ciddi aşamada değil. Daha önce ligi satmak hiç kolay değildi." ifadelerini kullandı.

"ŞU AN ELDEKİ TEK LİG OLDUĞU İÇİN YAYIN HAKLARINI ALDIK"

Belarus Premier Ligi'nin yayın haklarını alan Ukrayna'nın Sport-1 kanalının şefi Viktor Samoilenko, "Hiç kimse Belarus'ta bir lig olduğunun bile farkında değildi. Şu an eldeki tek lig bu olduğu için yayın haklarını aldık." açıklamasını yaptı.

Belarus'ta şu ana kadar 152 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Şu ana kadar Belarus'ta koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı ve 47 hasta tamamen iyileşerek taburcu edildi.