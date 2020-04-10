Belarus sanal bilet satıyor

Madeira Adası'nda yaşayan Cristiano Ronaldo, başka bir lüks villaya taşında. Yıldız futbolcunun ödeyeceği kira ise haftalık 3 bin 500 sterlin.

Messi'nin bile maaşının yüzde 70'ini almadığını belirten Mehmet Demirkol, "Fatih Terim ve Şenol Güneş 1 sene para almasa ne olur? Önemli olan personelin ücretinin yatması" dedi.

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler; Ali Koç'un, Köln Fenerbahçeliler Derneği vasıtasıyla Daum ile bir araya geldiğini söyledi.

Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta; kiralık olan Diaby, Rebocho, Elneny ve Karius ile yollara devam edilmeme kararı alınırken, Güven Yalçın'ın ise kiralık gönderileceği öğrenildi.

Sahte pasaport kullanması nedeniyle Paraguay'da hapis cezası verilen Ronaldinho'nun cezası, ev hapsine çevrilmişti. Efsane futbolcu ev hapsinde ise lüks bir otelin kral dairesinde kalıyor.

Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray'ın almak için çok uğraştığı İnterli sol bek Asamoah'ı transfer etmek için girişimlere başladı.

Arda Turan, söz verdiği maske yardımının bir kısmını, bugün Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne yaptı.

1 Arda Turan 100 bin maske bağışladı Arda Turan, söz verdiği maske yardımının bir kısmını, bugün Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne yaptı.

2 Daum yine Fenerbahçe'nin gündeminde Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler; Ali Koç'un, Köln Fenerbahçeliler Derneği vasıtasıyla Daum ile bir araya geldiğini söyledi.

3 Ronaldo, lüks villasını değiştirdi Madeira Adası'nda yaşayan Cristiano Ronaldo, başka bir lüks villaya taşında. Yıldız futbolcunun ödeyeceği kira ise haftalık 3 bin 500 sterlin.

4 Sneijder'in hedefi Galatasaray'ı çalıştırmak Süper Lig takımlarından Denizlispor'u çalıştıran teknik direktör Bülent Uygun, eski öğrencisi Wesley Sneijder'in Galatasaray'da teknik direktörlük yapma hayali olduğunu söyledi.

5 Mehmet Demirkol: Fatih Terim 1 sene maaş almamalı Messi'nin bile maaşının yüzde 70'ini almadığını belirten Mehmet Demirkol, "Fatih Terim ve Şenol Güneş 1 sene para almasa ne olur? Önemli olan personelin ücretinin yatması" dedi.

6 Ronaldinho'nun kral dairesindeki ev hapsi Sahte pasaport kullanması nedeniyle Paraguay'da hapis cezası verilen Ronaldinho'nun cezası, ev hapsine çevrilmişti. Efsane futbolcu ev hapsinde ise lüks bir otelin kral dairesinde kalıyor.

7 Beşiktaş 5 ismi gözden çıkardı Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta; kiralık olan Diaby, Rebocho, Elneny ve Karius ile yollara devam edilmeme kararı alınırken, Güven Yalçın'ın ise kiralık gönderileceği öğrenildi.

8 Fenerbahçe, Asamoah'ın peşinde Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray'ın almak için çok uğraştığı İnterli sol bek Asamoah'ı transfer etmek için girişimlere başladı.

9 Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım 2003 Cruzeiro Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza, futbol kariyerinde yer aldığı en güçlü takımın 2003 Cruzeiro olduğunu belirtti.