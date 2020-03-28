Belarus'ta futbol heyecanı devam ediyor

Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'daki bütün ligler ertelenirken, Belarus'ta durum farklı.
Toplam 86 virüs vakasının yaşandığı ülkede maçlar, taraftarlar eşliğinde oynanıyor.
2. hafta maçlarının oynandığı ligde Energetyk-BGU ve Torpedo BelAZ takımları, iki maçta 6'şar puan toplamayı başardı.
2 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ İDDİA EDİLDİ
Öte yandan bazı yerel kaynaklar Belarus'ta koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini söylese de, bu ölümlerin resmi kayıtlara geçilmediği iddia edildi.