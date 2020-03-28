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Belarus'ta futbol heyecanı devam ediyor

Avrupa'da devam eden tek lig olan Belarus Ligi'nde 2. hafta maçları, yine taraftarlar eşliğinde oynandı.

| Haber Merkezi
Belarus'ta futbol heyecanı devam ediyor
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Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'daki bütün ligler ertelenirken, Belarus'ta durum farklı.

Toplam 86 virüs vakasının yaşandığı ülkede maçlar, taraftarlar eşliğinde oynanıyor.

2. hafta maçlarının oynandığı ligde Energetyk-BGU ve Torpedo BelAZ takımları, iki maçta 6'şar puan toplamayı başardı.

2 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Öte yandan bazı yerel kaynaklar Belarus'ta koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini söylese de, bu ölümlerin resmi kayıtlara geçilmediği iddia edildi.

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