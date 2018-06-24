Belçika 2 maçta 2014'ü geçti

Turnuvaya çok hızlı giriş yapan Belçika, 2014 Dünya Kupası'nda 5 maçta ulaştığı 6 gol sayısını, Rusya'da yalnızca 2 maçta geride bıraktı. Panama'yı 3-0'la geçen, Tunus'u da 5-2 mağlup eden Belçika, 2 maçta 8 gole ulaştı.

BELÇİKA REKABETTE DE ÖNDE

İki takım arasındaki rekabette de Belçika öne geçti. Belçika ile Tunus daha önce 3 kez karşı karşıya gelmiş, iki takım 1'er galibiyet alırken, 1 maç da beraberlikle sona ermişti.

Bugün oynanan maçın ardından Belçika galibiyet sayısını 2'ye yükseltti. Belçika rakibine attığı gol sayısını 7 yaparken, Tunus'un attığı gol 4 oldu. Belçika-Tunus mücadelesini izleyen taraftar sayısının 44 bin 190 olduğu açıklandı.