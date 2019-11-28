Belçika basını: Diagne Galatasaray'a dönüyor

Mbaye Diagne’nin devre arası Galatasaray’a dönme ihtimali artıyor.

Belçika’nın Het Laatste Nieuws gazetesi, Club Brugge'de kadro dışı kalan Senegalli forvetin takımından ayrı bir şekilde İstanbul'a gelerek Galatasaraylı yöneticilerle görüştüğünü yazdı.

Gazete tarafların anlaşmaya vardığını da iddia etti.

(Belçika basınında çıkan o haber)

Sarı-kırmızılı yönetim de Falcao, Andone ve Babel’in sakatlıkları sonrası Diagne’nin ocak ayında Galatasaray’a dönmesinin en mantıklı karar olacağını düşünüyor.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Şampiyonlar Ligi’ndeki Paris saint Germain maçında takım arkadaşı Hans Vanaken’in elinden topu alıp kullandığı penaltıdan yararlanamayan ve soyunma odasında kavga çıkaran Diagne, Club Brugge taraftarı tarafından istenmeyen adam ilan edilmişti.

Bu davranışından dolayı Brugge'ün kadro dışı bıraktığı Diagne’nin Belçika kulübünün tavrını değiştirmemesi durumunda Galatasaray’a dönmekten başka seçeneği kalmıyor.

KURALLAR GEREĞİ ÜÇÜNCÜ BİR TAKIMA GİDEMİYOR

Senegalli oyuncu bu sezon hem Galatasaray hem Club Brugge forması giydiği için kurallar gereği üçüncü bir takıma transfer olamıyor.

Mbaye Diagne, Belçika ekibinin formasıyla 9 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.