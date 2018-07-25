Belçika basını: Galatasaray Teodorczyk'yi alıyor

Belçika basını, golcü transferi düşünen Galatasaray'ın Polonyalı forvet Lukasz Teodorczyk'yi kadrosuna katmaya çalıştığını yazdı.

ANDERLECHT'TE FORMA GİYİYOR

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ı sırtlayan Gomis, neredeyse tüm sezonu alternatifsiz oynadı. Eren Derdiyok'tan beklediği katkıyı alamayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, yönetimden golcü transferi istedi.

Belçika'dan Voetbalkrant'ın haberine göre Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ın gündeminde 27 yaşındaki forvet var. Finansal Fair Play kuralları gereği yıldız transferi yapmayacak olan Galatasaray'ın Gomis'in arkasında güçlü bir golcü arayışı Teodorczyk'nin gelişiyle son bulacak.

"GALATASARAY BİR SEÇENEK"

Öte yandan 27 yaşındaki Polonyalı golcünün menajeri Marcin Kubacki, çıkan iddialarla ilgili olarak, "Galatasaray bizim için ciddi bir seçenek. Türk kulübünün bu transferi bitirebilmek için yeterli imkanı var." ifadelerini kullandı.

Teodorczyk, geçtiğimiz sezon Anderlecht formasıyla 40 maçta 15 kez fileleri sarsmıştı.