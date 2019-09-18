Belçika basını Galatasaray'ı analiz etti

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, bu akşam deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.

Belçika'nın HLN gazetesi, kritik karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı takımı sayfalarına taşıdı. Cimbom'u değerlendiren Belçikalılar, tek tek futbolculara yıldız verdi.

Fernando Muslera: ***

2011'den beri Galatasaray'da 300 maça çıktı ve 9 kupa kazandı. Türkler, ona sosyal medyada 'Her şeyi yapan adam' diyor.

Mariano: ***

Ofansif bir bek. Sağ kanatta Sofiane Feghouli ile birlikte iyi bir tandem oluşturuyor.

Christian Luyindama: **

Galatasaray taraftarı onu seviyor ama güvenmiyor. Son zamanlarda Kayserispor maçında korkunç bir hata yaptı.

Marcao: **

Sol ayaklı teknik bir stoper. Luyindama ile ikili görev alıyor. Galatasaray'a geldikten sonra eşiyle birlikte vücuduna aslan dövmesi yaptırdı.

Yuto Nagatomo: **

İki ayağını da kullanabilen bir bek. Inter'de 200'den fazla maça çıktı. Ayrıca 6 tane kitap yazdı.

Steven Nzonzi: ****

Sevilla'da harika zamanlar geçirdikten sonra Roma'da oynadı ve ardından Galatasaray'a geldi. Fransa'nın 2018 Dünya Kupası şampiyonluğunda kadroda yer alıyordu.

Sofiane Feghouli: ****

Takımın en büyük yıldızı. Afrika Kupası'nı da kazandı. Diğer Galatasaray oyuncuları gibi o da Premier Lig'de devam edemedi ve Türkiye'ye geldi.





Jean Michael Seri: ***

Teknik olarak çok güçlü, komple bir orta saha. Geçen sezon Premier Lig'e gitti ama Fulham'da tutunamadı.

Mario Lemina: **

Southampton'dan kiralandı. Oyunun iki yönünü oynayabilen yaratıcı bir futbolcu. Sakatlanan Belhanda yerine oynayacak.

Ryan Babel: ***

Türkiye'de Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamıştı. Hala Hollanda milli takımında oynuyor. Ronald Koeman'a göre şarap gibi. Ne kadar eski, o kadar iyi... Marco van Basten, ona Ajax'ta oynadığı ilk yıllarda yeni Thierry Henry diyordu.

Falcao: ***

Galatasaray'ın en büyük transferi. Diagne yerine aldılar. Son yıllarda gittiği her yerde gol attı. Premier Lig hariç.