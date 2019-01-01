Belçika basınına göre Mbemba Beşiktaş'ta

Ocak ayı transfer döneminde stoper takviyesinde bulunacak olan Beşiktaş'ta hedef, Portolu Chancel Mbemba...

İMZA 4 YILLIK

Belçika basını, Siyah-beyazlıların, Mbemba için Porto'ya 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini yazdı. Kongolu oyuncu ile de 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

CHANCEL MBEMBA KİMDİR?

Chancel Mbemba, küçük yaşlarda ilgi duyduğu futbol hayatına ilk olarak 2006 yılında E.S La Grace takımının alt yapısında başladı. Bir sene burada oynadıktan sonra 2007 yılında Mputu takımına transfer oldu. Burada da bir sene oynadıktan sonra 2008 yılında Mk Etancheite'ye geçiş yaptı. 4 sezon boyunca burada genç takımlarda mücadele ederken gösterdiği performans ile dikkat çekti ve 2012 yılında Belçika ekibi Anderlecht'e bonservissiz şekilde transfer oldu.

2013-2014 sezonunda A takım ile ilk kez maçlara çıkamaya başlayan Chancel Mbemba, ilk sezonunda genç yaşına rağmen çok etkili performans gösterdi ve 40 maça çıkıp 6 gol attı. Ligin sonunda Belçika Pro Ligi'nde şampiyonluk sevincini yaşadı. 2014-2015 sezonuna da aynı performans ile giren Chancel Mbemba, çıktığı 36 maçta 3 gollük performans sergiledi ve sezon sonunda Belçika Süper Kupası'nı müzeye götürdü. 2015-2016 sezonu öncesinde ise yolunu İngiltere'ye çevirip 12 Milyon Euro'ya Newcastle United'a transfer oldu. Newcastle United ile toplam 11 maça çıkabilen Chancel Mbemba, geçen sezonun sonunda Porto'ya transfer oldu.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Chancel Mbemba, milli formayı kariyerinde ilk kez 2012 yılında Demokratik Kongo Milli Takımı'na davet edilerek giydi. A Milli forma ile kariyeri boyunca toplamda 45 maçta sahne aldı.